В Финляндии обрушился пешеходный мост, пострадали школьники

Новости Финляндии. 27 человек, в основном дети, пострадали при обрушении пешеходного моста в Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в городе Эспо. Школьники возвращались с экскурсии в момент, когда конструкция обвалилась. Причина обрушения выясняется, однако жители уже жаловались на шаткость моста.