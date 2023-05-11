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В Финляндии обрушился пешеходный мост, пострадали школьники

11 мая 2023 19:30
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Новости Финляндии. 27 человек, в основном дети, пострадали при обрушении пешеходного моста в Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Финляндии обрушился пешеходный мост, пострадали школьники-1

Инцидент произошел в городе Эспо. Школьники возвращались с экскурсии в момент, когда конструкция обвалилась. Причина обрушения выясняется, однако жители уже жаловались на шаткость моста.

В Финляндии обрушился пешеходный мост, пострадали школьники-4

На месте инцидента работают спасатели, пострадавших доставляют в медучреждения. В полиции сообщили, что мост был построен из фанеры, пока в районе велись строительные работы.  

# ЧП # Новости Финляндии # Фотофакт

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