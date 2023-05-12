Прямой эфир

Минобороны РФ опровергло сообщения о прорывах ВСУ в зоне СВО

12 мая 2023 06:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сообщения о прорыве обороны на различных участках в зоне СВО со стороны Вооруженных сил Украины не соответствует реальности. Такое заявление сделали в российском оборонном ведомстве в ответ на распространение ложной информации в сети Интернет, пишет РИА Новости.

В Минобороны РФ отметили, что обстановка в зоне СВО со стороны российских сил находится под контролем. Украинские военные не ведут активных действий на Авдеевском направлении и не стягивают туда свои силы, в то время как СМИ пишут о другом. Продвижение там продолжают российские военные, которые готовы дать отпор украинским бойцам, если ВСУ начнет контрнаступление. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Финляндии обрушился пешеходный мост, пострадали школьники
11 мая 2023 19:30

В Финляндии обрушился пешеходный мост, пострадали школьники

Палестина обстреляла Израиль, ракеты попали по жилым домам
11 мая 2023 19:29

Палестина обстреляла Израиль, ракеты попали по жилым домам

Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок российского «чёрного золота»
11 мая 2023 19:28

Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок российского «чёрного золота»