Протестующие попытались прервать выступление Байдена. Одну женщину жёстко задержали

Новости США. В США протестующие попытались прервать выступление Байдена на Саммите Америк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как только глава Белого дома начал произносить свою речь, из зала сразу же послышались выкрики. Байден был вынужден замолчать, однако затем продолжил выступление. К сожалению, непонятно, что именно кричали протестующие. Их почти сразу же принудительно вывели из зала.

После этого события начали развиваться уже на улице. Там довольно жестко задержали протестующую женщину, в руках которой был мегафон. Ее повалили на землю и начали заламывать руки.