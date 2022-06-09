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Протестующие попытались прервать выступление Байдена. Одну женщину жёстко задержали

09 июня 2022 09:16
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Новости США. В США протестующие попытались прервать выступление Байдена на Саммите Америк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие попытались прервать выступление Байдена. Одну женщину жёстко задержали-1

Как только глава Белого дома начал произносить свою речь, из зала сразу же послышались выкрики. Байден был вынужден замолчать, однако затем продолжил выступление. К сожалению, непонятно, что именно кричали протестующие. Их почти сразу же принудительно вывели из зала.

Протестующие попытались прервать выступление Байдена. Одну женщину жёстко задержали-4

После этого события начали развиваться уже на улице. Там довольно жестко задержали протестующую женщину, в руках которой был мегафон. Ее повалили на землю и начали заламывать руки.

Протестующие попытались прервать выступление Байдена. Одну женщину жёстко задержали-7

Напомним, на неделе США принимают Саммит Америк. Ряд глав государств Латинской Америки приняли решение не участвовать в мероприятии, в том числе мексиканский лидер, с которым США намеревались обсудить проблемы нелегальной миграции.

# Акции протеста # Джо Байден # Фотофакт

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