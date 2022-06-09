В Бразилии рыбаки стали выходить в море на лов мусора

Новости Бразилии. Бразильские рыбаки занялись необычным промыслом. В море они теперь выходят, чтобы наловить побольше, удивительно, но не рыбы, а мусора. Стать экологами их заставила сама жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Бразильские рыбаки занялись необычным промыслом. В море они теперь выходят, чтобы наловить побольше, удивительно, но не рыбы, а мусора. Стать экологами их заставила сама жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за загрязнения океана рыбы стало катастрофически не хватать. Исправить ситуацию решили с помощью очистки воды. К делу подключились и власти: чтобы у рыбаков был стимул, за мусорный улов платят деньги. За несколько дней можно получить зарплату выше минимальной. Прибыльная подработка сразу вызвала интерес. На лов стали выходить даже семьями.
Экологический проект рассчитан на год, но если дело и дальше пойдет такими темпами, то за богатым уловом в море рыбаки вернутся довольно скоро.