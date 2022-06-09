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В Бразилии рыбаки стали выходить в море на лов мусора

09 июня 2022 09:00
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Новости Бразилии. Бразильские рыбаки занялись необычным промыслом. В море они теперь выходят, чтобы наловить побольше, удивительно, но не рыбы, а мусора. Стать экологами их заставила сама жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии рыбаки стали выходить в море на лов мусора-1

Из-за загрязнения океана рыбы стало катастрофически не хватать. Исправить ситуацию решили с помощью очистки воды. К делу подключились и власти: чтобы у рыбаков был стимул, за мусорный улов платят деньги. За несколько дней можно получить зарплату выше минимальной. Прибыльная подработка сразу вызвала интерес. На лов стали выходить даже семьями.

В Бразилии рыбаки стали выходить в море на лов мусора-4

Экологический проект рассчитан на год, но если дело и дальше пойдет такими темпами, то за богатым уловом в море рыбаки вернутся довольно скоро.

# Экология # Фотофакт

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