В Бразилии рыбаки стали выходить в море на лов мусора

Новости Бразилии. Бразильские рыбаки занялись необычным промыслом. В море они теперь выходят, чтобы наловить побольше, удивительно, но не рыбы, а мусора. Стать экологами их заставила сама жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за загрязнения океана рыбы стало катастрофически не хватать. Исправить ситуацию решили с помощью очистки воды. К делу подключились и власти: чтобы у рыбаков был стимул, за мусорный улов платят деньги. За несколько дней можно получить зарплату выше минимальной. Прибыльная подработка сразу вызвала интерес. На лов стали выходить даже семьями.