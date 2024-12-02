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Варшава получит партию ракетных установок из Южной Кореи

02 декабря 2024 13:39
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Власти Польши продолжают накачивать страну новым оружием. В Минобороны сообщили, что польская армия в ближайшее время получит партию ракетных установок из Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшава получит партию ракетных установок из Южной Кореи-2

Первые шесть комплексов могут поступить на вооружение уже к концу 2024 года. Всего Варшава должна получить 72 системы и более тысячи управляемых ракет к ней. Из бюджета на эти цели выделили около 1,7 миллиардов долларов. Еще сотни тысяч долларов направили на обучение польских солдат, которые проходили подготовку по обслуживанию установок в Южной Корее. К слову, это уже второй крупный контракт с этой страной. Ранее Польша заключила договор о поставке почти тысячи танков и самоходных артустановок, а также 48 истребителей.

# Международная политика # Польша

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