Варшава получит партию ракетных установок из Южной Кореи

Первые шесть комплексов могут поступить на вооружение уже к концу 2024 года. Всего Варшава должна получить 72 системы и более тысячи управляемых ракет к ней. Из бюджета на эти цели выделили около 1,7 миллиардов долларов. Еще сотни тысяч долларов направили на обучение польских солдат, которые проходили подготовку по обслуживанию установок в Южной Корее. К слову, это уже второй крупный контракт с этой страной. Ранее Польша заключила договор о поставке почти тысячи танков и самоходных артустановок, а также 48 истребителей.