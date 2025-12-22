Сотрудник Елисейского дворца два года крал столовые приборы и посуду у Макрона

Сотрудник Елисейского дворца два года крал президентские столовые приборы и посуду. О пропаже стало известно только сейчас. Свои подозрения полиции сообщил главный управляющий Елисейского дворца. Потери, по его оценке, составляли от 15 до 40 тысяч евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, человек, ответственный за сервировку и учет посуды в резиденции президента Макрона методично выносил тарелки, чашки и столовые приборы после официальных ужинов. Речь идет примерно о 100 предметах. Отдельные элементы президентского фарфора продать легально практически невозможно из-за специальных клейм. И все же часть сервизов всплыла на онлайн-аукционах. Остальное нашли в личном шкафчике, машине и дома у подозреваемого. Причем покупателем оказался коллекционер из Версаля, который параллельно работал смотрителем в Лувре. Все трое – продавец, покупатель и посредник предстанут перед судом 26 февраля. Им грозит до 10 лет тюрьмы и крупные штрафы.