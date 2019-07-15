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Сотни задержанных: в Париже после военного парада в День взятия Бастилии на улицы вышли «жёлтые жилеты»

15 июля 2019 08:58
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Новости Франции. День взятия Бастилии во Франции омрачили уличные протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После военного парада на Елисейские поля вышли сотни «желтых жилетов».

Сотни задержанных: в Париже после военного парада в День взятия Бастилии на улицы вышли «жёлтые жилеты»-1

Сотни задержанных: в Париже после военного парада в День взятия Бастилии на улицы вышли «жёлтые жилеты»-3

Демонстрация быстро переросла в столкновения с полицией после того, как активисты попытались возвести на дорогах баррикады. Правоохранители применили слезоточивый газ и задержали около 180 человек.

Однако вскоре после этого улицы наводнили фанаты сборной Алжира, которые праздновали победу своей команды. Ликующие болельщики поджигали мусорные баки и били витрины магазинов. Вновь полицейским пришлось вмешаться в ситуацию. Число задержанных превысило 280 человек.

Сотни задержанных: в Париже после военного парада в День взятия Бастилии на улицы вышли «жёлтые жилеты»-6

Сотни задержанных: в Париже после военного парада в День взятия Бастилии на улицы вышли «жёлтые жилеты»-8

Сотни задержанных: в Париже после военного парада в День взятия Бастилии на улицы вышли «жёлтые жилеты»-10

Сотни задержанных: в Париже после военного парада в День взятия Бастилии на улицы вышли «жёлтые жилеты»-12

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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