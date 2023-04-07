Рогов: план приазовского наступления Украины разработан США и Британией

План приазовского наступления украинской армии разработан американскими и британскими военными, заявил руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Главная цель этого плана – стремительный прорыв с помощью спецтехники к побережью Азовского моря в обход крупных городов и населенных пунктов, приводит слова Рогова РИА Новости. Он отметил, что стоит задача разрезать сухопутный коридор и снабжение российской группировки. А перед наступательной операцией с использованием бронетехники со стороны ВСУ запланированы удары управляемыми снарядами и боевыми беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры.