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Рогов: план приазовского наступления Украины разработан США и Британией

07 апреля 2023 08:36
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План приазовского наступления украинской армии разработан американскими и британскими военными, заявил руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Главная цель этого плана – стремительный прорыв с помощью спецтехники к побережью Азовского моря в обход крупных городов и населенных пунктов, приводит слова Рогова РИА Новости. Он отметил, что стоит задача разрезать сухопутный коридор и снабжение российской группировки. А перед наступательной операцией с использованием бронетехники со стороны ВСУ запланированы удары управляемыми снарядами и боевыми беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры.

# Международная политика

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