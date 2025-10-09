Сотни туристов спасены на Эвересте

Около 900 человек, застрявших из-за снежной бури на Эвересте, благополучно спустились. Всего в сложных погодных условиях оказались 580 туристов и более 300 гидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала из плена выбрались 350 человек, остальные – только на следующий день. Путь приходилось расчищать с помощью яков и лошадей. У нескольких пострадавших медики зафиксировали переохлаждение.

Сильный снегопад пришелся в период национальных праздников в Китае. Туристы оказались в ловушке на большой высоте на восточном склоне горы. Буря разрушила часть лагерей и значительно ухудшила видимость.