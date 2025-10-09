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Эстония увеличивает производство боеприпасов

09 октября 2025 06:39
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Эстония увеличивает производство боеприпасов. Для этого в стране построят четыре военных завода. Они будут выпускать мины, ракеты и взрывчатку. Стоимость проекта составляет более 50 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что первую продукцию получат уже в следующем году. Кроме того, идут переговоры с европейскими инвесторами о возведении предприятия по производству крупнокалиберных снарядов. Также в этом году Эстония начнет строительство оборонно-промышленного парка на юге страны.

# Международная политика

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