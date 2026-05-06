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Православные Беларуси отмечают Юрьев день

06 мая 2026 11:08
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Православные верующие отмечают Юрьев день – праздник в честь святого Георгия Победоносца, покровителя воинов и плодородия. Для предков этот день символизировал окончательное пробуждение природы и начало выгона скота на пастбища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные Беларуси отмечают Юрьев день-2

Центром торжеств традиционно становится деревня Погост Житковичского района. Несмотря на то, что здесь живет всего около 100 человек, раз в год деревня собирает сотни гостей: этнографов, журналистов и туристов. Причина такого внимания – древний обряд «Юрьевский хоровод», включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это древний ритуал встречи весны, направленный на обеспечение плодородия земли и благополучия.

# Православные в Беларуси

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