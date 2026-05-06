Православные Беларуси отмечают Юрьев день

Православные верующие отмечают Юрьев день – праздник в честь святого Георгия Победоносца, покровителя воинов и плодородия. Для предков этот день символизировал окончательное пробуждение природы и начало выгона скота на пастбища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центром торжеств традиционно становится деревня Погост Житковичского района. Несмотря на то, что здесь живет всего около 100 человек, раз в год деревня собирает сотни гостей: этнографов, журналистов и туристов. Причина такого внимания – древний обряд «Юрьевский хоровод», включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это древний ритуал встречи весны, направленный на обеспечение плодородия земли и благополучия.