Киев ударом по территории Крымского полуострова наплевал на перемирие на 9 Мая. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз, пишет РИА Новости.

Боуз указал, что ВСУ провели атаку по Крыму, в ходе чего погибли пятеро мирных жителей. И это, как он подчеркивает, произошло непосредственно за несколько минут перед введением украинской стороной «режима тишины». А дальше Киев не соглашается придерживаться перемирия в честь Дня Победы, обвиняя в нарушениях Москву, отметил журналист.

Ночью с 5 на 6 мая ВС Украины атаковали Джанкой.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о готовности Киева следовать режиму тишины с 00.00 6 мая.

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