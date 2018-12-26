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При нападении на МИД Ливии погибли 3 человека

26 декабря 2018 07:48
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Новости Ливии. Нападение совершено на министерство иностранных дел Ливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате атаки в Триполи погибли не менее 3 человек. Ранения получили свыше 10.

При нападении на МИД Ливии погибли 3 человека-1

В здании прогремел взрыв, после чего смертник привел в действие бомбу у входа. Началась перестрелка.

При нападении на МИД Ливии погибли 3 человека-4

Прибывшие к месту ЧП сотрудники служб безопасности ликвидировали боевиков. У одного из них было обнаружено еще одно взрывное устройство.

# Терроризм # Фотофакт

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