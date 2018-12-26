При нападении на МИД Ливии погибли 3 человека

Новости Ливии. Нападение совершено на министерство иностранных дел Ливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате атаки в Триполи погибли не менее 3 человек. Ранения получили свыше 10.

В здании прогремел взрыв, после чего смертник привел в действие бомбу у входа. Началась перестрелка.