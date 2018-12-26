В Сибири температура упала до -50 градусов

Новости России. Тем временем жителей Сибири испытывают сильнейшие морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Тем временем жителей Сибири испытывают сильнейшие морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, ночью температура опускалась здесь до минус 50 градусов. В Омской области восемь человек попали в больницы с обморожением. Военные перешли на сокращённые сроки несения караулов, а животных в зоопарках перевели на усиленное питание.
Кроме того, десятками отменяются междугородние автобусные рейсы. А спасатели организовывают на трассах пункты обогрева. Во многих сибирских школах у детей начались внеплановые каникулы.