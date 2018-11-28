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КНДР и Южная Корея осмотрят железнодорожное полотно перед соединением дорог между странами

28 ноября 2018 12:47
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Новости Республики Кореи. КНДР и Южная Корея договорились провести осмотр железнодорожного полотна перед соединением дорог между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНДР и Южная Корея осмотрят железнодорожное полотно перед соединением дорог между странами-1

КНДР и Южная Корея осмотрят железнодорожное полотно перед соединением дорог между странами-3

К оценочным работам специалисты Севера и Юга приступят уже 30 ноября – они займут 18 дней.

Напомним, модернизация железных дорог и их соединение в районе границы между Южной Кореей и КНДР стали частью договоренностей, достигнутых на межкорейском саммите 27 апреля 2018 года.

КНДР и Южная Корея осмотрят железнодорожное полотно перед соединением дорог между странами-6

# Международная политика # Фотофакт

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