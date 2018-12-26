В Индонезии число жертв цунами выросло до 400 человек

Новости Индонезии. В Индонезии растёт числ жертв цунами. В скорбном списке уже свыше 400 имён, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И эта цифра не окончательная.

Спасатели и военные продолжают разбирать завалы и находить тела погибших. По предварительным данным, пострадали полторы тысячи человек. Ещё более 150-ти числятся пропавшими без вести.