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В Индонезии число жертв цунами выросло до 400 человек

26 декабря 2018 07:05
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Новости Индонезии. В Индонезии растёт числ жертв цунами. В скорбном списке уже свыше 400 имён, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И эта цифра не окончательная.

В Индонезии число жертв цунами выросло до 400 человек-1

Спасатели и военные продолжают разбирать завалы и находить тела погибших. По предварительным данным, пострадали полторы тысячи человек. Ещё более 150-ти числятся пропавшими без вести.

В Индонезии число жертв цунами выросло до 400 человек-4

Напомним, гигантские волны обрушились на индонезийское побережье в минувшие выходные. Цунами спровоцировало извержение вулкана Кракатау. Наибольший ущерб нанесён островам Ява и Суматра.

# Цунами в Японии # Фотофакт

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