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Из-за пластиковых отходов каждую минуту погибают два человека

15 мая 2019 08:56
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Каждую минуту из-за пластиковых отходов в развивающихся странах погибают два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие сенсационные исследования опубликовала одна из британских благотворительных организаций.

Из-за пластиковых отходов каждую минуту погибают два человека-1

В пластике зачастую живут насекомые и грызуны, которые распространяют малярию и лихорадку. А сжигание такого мусора вызывает болезни сердца и рак. 

Пластиковые бутылки и другие отходы забивают водные стоки. Это приводит к тому, что люди, живущие рядом со свалками, в два раза чаще болеют холерой. Специалисты предупреждают, что пластиковые отходы могут привести к гибели миллиона человек в год.

Из-за пластиковых отходов каждую минуту погибают два человека-4

# Мусор # Фотофакт

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