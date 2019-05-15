Из-за пластиковых отходов каждую минуту погибают два человека

Каждую минуту из-за пластиковых отходов в развивающихся странах погибают два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие сенсационные исследования опубликовала одна из британских благотворительных организаций.

В пластике зачастую живут насекомые и грызуны, которые распространяют малярию и лихорадку. А сжигание такого мусора вызывает болезни сердца и рак.

Пластиковые бутылки и другие отходы забивают водные стоки. Это приводит к тому, что люди, живущие рядом со свалками, в два раза чаще болеют холерой. Специалисты предупреждают, что пластиковые отходы могут привести к гибели миллиона человек в год.