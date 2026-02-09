Оживлённая атмосфера царит в КНР в преддверии китайского Нового года

По мере приближения китайского Нового года, который наступит 17 февраля, большие и маленькие города и регионы КНР облачились в праздничные декорации. Историко-культурные мероприятия, ярмарки и шоу-программы стали частью большого празднования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный проспект китайской столицы украшен фонарями, изготовленными из экологичных материалов, которые можно легко переработать или использовать повторно. В северо-восточной провинции Хэйлунцзян в горнолыжном городке проходит новогодняя ярмарка, в том числе, и для туристов, желающих познакомиться с китайской культурой. Фонари в честь пятитысячного по счету года Лошади зажглись и в деловых районах южной провинции Гуандун: здесь также прошли показы национальной одежды в стиле ханьфу. В центральной провинции Хубэй ярким светом заиграли традиционные витрины народности туцзя. А в провинциях Цзянсу и Чунцин праздничную атмосферу создают фольклорные и цветочные ярмарки.