Соболенко выиграла у лучшей подруги и вышла в финал Australian Open

Первая ракетка мира Арина Соболенко дошла до финального матча Открытого чемпионата Австралии, победив Паулу Бадосу со счетом 6:4, 6:2. Об этом пишет РИА Новости.

Соболенко становится восьмым теннисистом в Открытой эре, трижды кряду выходившим в финал этого соревнования, и третьим за последние десять лет, кто выиграл 20 и больше матчей подряд на турнирах Большого шлема.

В 2023 и 2024 годах она была чемпионкой Australian Open. В финале Соболенко встретится с победительницей матча между Мэддисон Киз и Игой Швёнтек.