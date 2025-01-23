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Соболенко выиграла у лучшей подруги и вышла в финал Australian Open

23 января 2025 11:14
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Первая ракетка мира Арина Соболенко дошла до финального матча Открытого чемпионата Австралии, победив Паулу Бадосу со счетом 6:4, 6:2. Об этом пишет РИА Новости.

Соболенко выиграла у лучшей подруги и вышла в финал Australian Open-1

Фото: pixabay

Соболенко становится восьмым теннисистом в Открытой эре, трижды кряду выходившим в финал этого соревнования, и третьим за последние десять лет, кто выиграл 20 и больше матчей подряд на турнирах Большого шлема.

В 2023 и 2024 годах она была чемпионкой Australian Open. В финале Соболенко встретится с победительницей матча между Мэддисон Киз и Игой Швёнтек.

# Теннис

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