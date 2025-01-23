Более 30 тысяч человек эвакуированы из-за нового пожара в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе, который и так пострадал от огненной стихии, вспыхнул новый пожар. За несколько часов пламя охватило 40 квадратных километров земли, рассказали в программе Новости «24 часа».

Из опасной зоны эвакуированы более 30 тысяч человек. Еще 20 тысяч жителей получили предписание срочно покинуть свои дома. На борьбу со стихией брошены более четырех тысяч спасателей, но их работе по-прежнему мешает сильный ветер. Территория, которую охватило пламя, известна своими сухими травянистыми холмами, что делает и без того сложные условия – критическими. Напомним, пожары вспыхнули в Калифорнии в начале января и унесли жизни 28 человек.