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Более 30 тысяч человек эвакуированы из-за нового пожара в Лос-Анджелесе

23 января 2025 10:55
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В Лос-Анджелесе, который и так пострадал от огненной стихии, вспыхнул новый пожар. За несколько часов пламя охватило 40 квадратных километров земли, рассказали в программе Новости «24 часа».

Более 30 тысяч человек эвакуированы из-за нового пожара в Лос-Анджелесе-2

Из опасной зоны эвакуированы более 30 тысяч человек. Еще 20 тысяч жителей получили предписание срочно покинуть свои дома. На борьбу со стихией брошены более четырех тысяч спасателей, но их работе по-прежнему мешает сильный ветер. Территория, которую охватило пламя, известна своими сухими травянистыми холмами, что делает и без того сложные условия – критическими. Напомним, пожары вспыхнули в Калифорнии в начале января и унесли жизни 28 человек. 

# Пожар # США

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