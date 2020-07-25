Снежная буря в Патагонии: температура упала до -40°С, сотни домов остались без электричества

Новости Аргентины. Непогода в аргентинской Патагонии. На регион обрушилась снежная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шквалистый ветер и ливень сметали все на своем пути и буквально сбивал с ног людей. Сотни домов остались без электричества.

Температура воздуха опустилась до несвойственных для этого региона показателей – столбики термометров фиксируют -40°С.