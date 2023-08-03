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СНБО Украины признает причастность СБУ к терактам на Крымском мосту

03 августа 2023 09:42
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По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, СБУ причастна к террористическим актам на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах, пишет ТАСС.

Он обратил особое внимание на то, что украинские дроны довольно успешно справляются с боевыми задачами. Договор с партнерами предусматривает недопустимость применения оружия Запада в отношении России, но это не относится к украинским вооружениям. Первая террористическая атака на Крымский мост состоялась 8 октября 2022 года, в результате чего мост был поврежден.

 

# Международная политика # Алексей Данилов

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