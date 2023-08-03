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Россия внесла Норвегию в список недружественных стран

03 августа 2023 09:27
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Норвегия вошла в перечень стран, осуществляющих в отношении российских дипломатических представительств акты недружественного характера, пишет РИА Новости.

Это означает установление ограничения на набор персонала для норвежских посольств и консульств в России. Лимит составляет 27 человек. В числе стран, в отношении которых действуют аналогичные ограничения, также США, Чехия, Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Этот ряд может быть дополнен. Ранее Норвегия выдворила 15 сотрудников российского дипломатического представительства в связи с их якобы нежелательной разведывательной деятельностью, на что Российская Федерация отреагировала высылкой десяти норвежских дипломатов.

# Международная политика

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