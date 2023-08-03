Панды-тройняшки отметили день рождения в Китае. Им исполнилось 9 лет

Новости Китая. Мэн Мэн, Шуай Шуай и Ку Ку отмечают день рождения в китайской провинции Гуанчжоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя в Китае подобные мероприятия не редкость. Во-первых, каждый раз они проходят крайне интересно. А во-вторых, это все-таки уникально. Ведь виновниц торжества сразу несколько. Это единственные в мире тройняшки.

И отмечают они девятилетие. По этому поводу сотрудники центра подготовили для панд аппетитный торт из бамбука и фруктов. Как рассказали специалисты, медвежата ежедневно тратят на еду от 10 до 12 часов. Но им не надоедает. Как и зрителям – наблюдать за потешными животными. Желающих поздравить тройняшек собралось немало. Все норовили прорваться в первые ряды и сделать хорошие фотографии.