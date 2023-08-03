Economic Times: Индия может закупить у России 9 млн тонн пшеницы

Индия изучает вопрос об импорте 9 млн тонн пшеницы из России для восполнения собственных запасов в связи с растущими ценами, пишет газета Economic Times со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Однако переговоры находятся на ранней стадии. В Индии цены на пшеницу повысились на 6,2% до 2 600 рупий за центнер из-за низких объемов производства, уменьшения объемов запасов и роста спроса. Повлияли также введенные производителями ограничения на продажу пшеницы и переориентация на трейдеров.

В 2023 году правительство прогнозировало рекордный урожай пшеницы в 112,7 млн тонн, но из-за погодных условий трейдеры и производители ожидают 101-103 млн тонн.