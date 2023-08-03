Прямой эфир

Economic Times: Индия может закупить у России 9 млн тонн пшеницы

03 августа 2023 09:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Индия изучает вопрос об импорте 9 млн тонн пшеницы из России для восполнения собственных запасов в связи с растущими ценами, пишет газета Economic Times со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Однако переговоры находятся на ранней стадии. В Индии цены на пшеницу повысились на 6,2% до 2 600 рупий за центнер из-за низких объемов производства, уменьшения объемов запасов и роста спроса. Повлияли также введенные производителями ограничения на продажу пшеницы и переориентация на трейдеров.

В 2023 году правительство прогнозировало рекордный урожай пшеницы в 112,7 млн тонн, но из-за погодных условий трейдеры и производители ожидают 101-103 млн тонн.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Россия внесла Норвегию в список недружественных стран
03 августа 2023 09:27

Россия внесла Норвегию в список недружественных стран

Панды-тройняшки отметили день рождения в Китае. Им исполнилось 9 лет
03 августа 2023 09:07

Панды-тройняшки отметили день рождения в Китае. Им исполнилось 9 лет

Жители Косово расписывают городские здания граффити
03 августа 2023 09:06

Жители Косово расписывают городские здания граффити