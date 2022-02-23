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В Луганске произошёл очередной теракт. Взрыв прогремел в районе троллейбусного депо

23 февраля 2022 12:27
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В Донбассе не прекращаются обстрелы. Продолжают гибнуть мирные жители. По заявлениям ДНР, всего за 15 минут украинские Вооруженные Силы обстреляли три населенных пункта, выпустив более 20 мин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной теракт произошел и в Луганске. Взрыв прогремел в районе троллейбусного депо, в результате чего разрушены четыре опоры линии электропередачи. Также в республике сообщили, что ночью 23 февраля от пули украинского снайпера погиб военнослужащий народной милиции. Всего же за 22 февраля украинские силовики более 100 раз нарушили режим тишины. Официальный Киев обвинения в обстрелах и убийствах мирных граждан категорически отрицает. А люди, которые сейчас находятся на опасных территориях, продолжают надеяться на мир.

В Луганске произошёл очередной теракт. Взрыв прогремел в районе троллейбусного депо-1

Наверное, наступит мир в конце концов. Хоть прекратятся обстрелы, а это самое главное. Для нас это самое главное.

Из Луганской и Донецкой Республик продолжается эвакуация людей. На автобусах и поездах в разные регионы России прибыли около 100 тысяч человек. В случае осложнения обстановки в Донбассе их число может достичь 500 тысяч. В сопровождении волонтеров беженцев разместили по местам проживания и выделили гуманитарную помощь.

В Луганске произошёл очередной теракт. Взрыв прогремел в районе троллейбусного депо-4

В Украину доставили партию летального вооружения из Канады. Подробнее здесь.

# Взрыв # Фотофакт

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