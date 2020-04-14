Самые сильные торнадо за 8 лет. В США число жертв стихии выросло до 33

Новости США. Число жертв торнадо на юге США возросло до 33, еще несколько десятков граждан пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода обрушилась на страну в минувшие выходные. Вместе с гигантскими воронками регионы атаковали ливни и град. В 13 штатах без электричества остаются около миллиона американцев. Разрушены сотни домов, повреждены десятки автомобилей, повалены деревья и рекламные щиты.

Граждан, лишившихся жилья, помещают в специальные убежища. По данным Метеорологического центра страны, эта серия торнадо стала самой смертоносной за последние 8 лет.