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Себастьян Курц сегодня официально получит мандат на формирование правительства Австрии

20 октября 2017 07:19
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Новости Австрии. К событиям в мире. Право на формирование австрийского правительства сегодня официально должен получить  Себастьян Курц – председатель Народной партии, победившей на досрочных парламентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Себастьян Курц сегодня официально получит мандат на формирование правительства Австрии-1

По словам избранного канцлера, прежде чем выбрать руководящего партнёра, он проведёт переговоры со всеми партиями, включая социал-демократов, коалиция с которыми перед выборами развалилась.

Себастьян Курц сегодня официально получит мандат на формирование правительства Австрии-3

Однако, по всем прогнозам, себе в союзники Курц выберет националистов из Австрийской партии свободы.

Себастьян Курц сегодня официально получит мандат на формирование правительства Австрии-5

# Фотофакт # Международная политика

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