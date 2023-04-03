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Эрдоган заявил, что для американского посла в Анкаре его двери закрыты

03 апреля 2023 06:48
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Турецкий лидер Эрдоган сообщил, что не будет принимать посла Штатов в Анкаре Флейка и пресекает возможность любых контактов с ним.

Такое заявление президент Турции сделал после того, как дипломат допустил переговоры с кандидатом на пост главы государства от оппозиционной Народно-республиканской партии Кылычдароглу, пишет ТАСС. По словам Эрдогана, такие действия неприемлемы. Президент пристыдил посла и задался вопросом, как он сейчас будет просить о встрече с ним. Двери для него закрыты, пусть знает свое место, прокомментировал произошедшее турецкий лидер.

Как ранее сообщалось, президентские и парламентские выборы в Турции назначены на 14 мая 2023 года.

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# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

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