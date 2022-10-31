Главред Forbes: администрация Байдена погрузила США в экономический кризис

Новости США. Падение ВВП, рост инфляции, цен на газ и продукты питания. Администрация Байдена погрузила США в экономический кризис. Об этом заявил Стив Форбс, гендиректор одноименной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Падение ВВП, рост инфляции, цен на газ и продукты питания. Администрация Байдена погрузила США в экономический кризис. Об этом заявил Стив Форбс, гендиректор одноименной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам бизнесмена, Байден убедил себя и своих приближенных в том, что их политика безупречна. Поэтому сейчас глава Белого дома рассказывает американцам, что с экономикой страны все в порядке. Хотя на самом деле она переживает серьезный кризис. Администрация Байдена создала множество проблем для американской экономики, навредив сфере добычи нефти и газа. Серьезно пострадал малый и средний бизнес. Намного сложнее стала жизнь и для обычных людей. Почти вся зарплата уходит на аренду жилья и коммунальные. А с приходом зимы ситуация станет еще хуже.