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Главред Forbes: администрация Байдена погрузила США в экономический кризис

31 октября 2022 06:49
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Новости США. Падение ВВП, рост инфляции, цен на газ и продукты питания. Администрация Байдена погрузила США в экономический кризис. Об этом заявил Стив Форбс, гендиректор одноименной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главред Forbes: администрация Байдена погрузила США в экономический кризис-1

По словам бизнесмена, Байден убедил себя и своих приближенных в том, что их политика безупречна. Поэтому сейчас глава Белого дома рассказывает американцам, что с экономикой страны все в порядке. Хотя на самом деле она переживает серьезный кризис. Администрация Байдена создала множество проблем для американской экономики, навредив сфере добычи нефти и газа. Серьезно пострадал малый и средний бизнес. Намного сложнее стала жизнь и для обычных людей. Почти вся зарплата уходит на аренду жилья и коммунальные. А с приходом зимы ситуация станет еще хуже.

# Экономический кризис # Джо Байден # Стив Форбс # Фотофакт

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