Главред Forbes: администрация Байдена погрузила США в экономический кризис

По словам бизнесмена, Байден убедил себя и своих приближенных в том, что их политика безупречна. Поэтому сейчас глава Белого дома рассказывает американцам, что с экономикой страны все в порядке. Хотя на самом деле она переживает серьезный кризис. Администрация Байдена создала множество проблем для американской экономики, навредив сфере добычи нефти и газа. Серьезно пострадал малый и средний бизнес. Намного сложнее стала жизнь и для обычных людей. Почти вся зарплата уходит на аренду жилья и коммунальные. А с приходом зимы ситуация станет еще хуже.