Смертную казнь призывает вернуть в страну глава российского СК Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предлагает рассмотреть отмену моратория на смертную казнь в России, пишет ТАСС.

Такое предложение было озвучено Бастрыкиным в ходе пленарной сессии Международного молодежного юридического форума, проходящего в Санкт-Петербурге. По мнению главы СК, необходимо начать процесс рассмотрения возможности отмены моратория на смертную казнь. «В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни», – подернул он.

Бастрыкин сделал акцент на том, что обвиняемые в теракте в «Крокус сити холле» могут получить «максимум пожизненное лишение свободы». При этом, по его словам, «в советское время за убийство двух или трех лиц могла быть назначена смертная казнь».