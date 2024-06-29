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Смертную казнь призывает вернуть в страну глава российского СК Бастрыкин

29 июня 2024 08:15
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предлагает рассмотреть отмену моратория на смертную казнь в России, пишет ТАСС.

Такое предложение было озвучено Бастрыкиным в ходе пленарной сессии Международного молодежного юридического форума, проходящего в Санкт-Петербурге. По мнению главы СК, необходимо начать процесс рассмотрения возможности отмены моратория на смертную казнь. «В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни», – подернул он.

Бастрыкин сделал акцент на том, что обвиняемые в теракте в «Крокус сити холле» могут получить «максимум пожизненное лишение свободы». При этом, по его словам, «в советское время за убийство двух или трех лиц могла быть назначена смертная казнь».

# Международная политика # Александр Бастрыкин

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