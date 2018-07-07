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Смертельное хобби. В Канаде популярные видеоблогеры погибли во время экстремальной съёмки на водопаде

07 июля 2018 13:10
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Новости Канады. В канадском водопаде погибли видеоблогеры. Молодые люди проводили съемки в одном из заповедников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смертельное хобби. В Канаде популярные видеоблогеры погибли во время экстремальной съёмки на водопаде-1

Девушка купалась на вершине водопада, поскользнулась и упала с высоты 30 метров. Ей на помощь бросились друзья, однако выплыть на берег никому не удалось.

Видеоблогеры славились своими рискованными репортажами о путешествиях. Многократно замечали, что они не соблюдают правила безопасности.

Смертельное хобби. В Канаде популярные видеоблогеры погибли во время экстремальной съёмки на водопаде-4

Смертельное хобби. В Канаде популярные видеоблогеры погибли во время экстремальной съёмки на водопаде-6

# Несчастный случай # Фотофакт

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