Слуцкий прокомментировал планы Польши о репарациях от России

Глава Комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий оценил стремление Польши взыскать с России компенсации как «русофобский бред», сообщает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что руководство польской стороны кроме себя никого не слышит, а ярким примером их агрессии и злобы можно назвать ситуацию с захватом русской школы при посольстве РФ в Варшаве. Слуцкий также отметил, что геополитические фантазеры из Варшавы, которые хотят «раздробить» Россию и провести аннексию Западной Украины, не пойдут на диалог с Москвой.