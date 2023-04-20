Словно живые. Филиппинец создает реалистичные игрушки по фотографиям питомцев

Эти плюшевые игрушки выглядят так реалистично, что, кажется, еще мгновение – и оживут. Это не случайно, ведь это копии некогда живших домашних питомцев. У них важная миссия – утешать владельцев. Такие изделия выпускают на фабрике, которая принадлежит филиппинцу Дэвиду Тану.

Полицейский из Флориды спас утку и утят, которые попали за сетку спортивной площадки – подробности здесь. Несколько лет назад не стало его любимого золотистого ретривера. Тогда-то и родилась идея – создать копию собаки. Результат Дэвиду понравился. Мужчина решил помочь справиться с тоской и другим владельцам животных. Клиенты присылают фотографии и видео питомцев, а также указывают их размеры. После за дело берется художник. На получившийся каркас пришивают искусственный мех. В готовую игрушку кладут наполнитель. Потом мех подстригают до нужной длины и окрашивают.

Дэвид Тан, владелец фабрики игрушек:

Мы не занимаемся таксидермией. А значит, изделие не вызывает отвращения. То есть мы не используем шкуру питомца. Это на 100 процентов настоящая мягкая игрушка. Мы также делаем плюшевых мишек, но копии питомцев выглядят реалистично. На изготовление игрушки уходит примерно два дня. Но клиентам приходится ждать несколько недель, поскольку заказов иногда сотни в месяц. Они поступают со всего мира.

Когда я вижу эту игрушку, особенно когда прикасаюсь к ней, воспоминания возвращаются. Я вспоминаю ту радость, которую испытывала, когда собака была с нами.