В Центральном ботаническом саду впервые прошёл фестиваль «Вокруг света Букидс»

Семейный фестиваль в столице собрал представителей более чем 20 стран. В их числе – Венесуэла, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Россия, Казахстан и Узбекистан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Семейный фестиваль в столице собрал представителей более чем 20 стран. В их числе – Венесуэла, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Россия, Казахстан и Узбекистан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организовали мероприятие Министерство иностранных дел, а также зарубежные посольства. Интерактивные площадки, дегустация национальных блюд, танцы и песни. За два дня фестиваль посетили более 15 тысяч человек.
Марья Арсентьева, турист (Россия):
Я приехала из Петербурга с родителями. Тут участвуем в активностях. Все очень понравилось, очень весело. Побывала в Узбекистане, в Америке, в Англии.
Татьяна Арсентьева, турист (Россия):
Не ожидала, что будет настолько грандиозно, совершенно прекрасно, что в пространстве мало то, что ботанический сад, мы можем познакомиться с растениями, как-то погулять. Такая активность для детей на свежем воздухе и познакомиться с культурой разных стран. И прям видно, что это представители этих стран. Очень интересно.
Татьяна Юзефович, организатор фестиваля:
Сделали интерактивные площадки, где детей знакомят с культурой, традициями, танцами народными. Вообще все стараются максимально принять и привлечь в своей стране детей и гостей.
В планах – сделать фестиваль ежегодным. Его главная задача – показать детям страны мира и их культуру.