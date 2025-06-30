В Центральном ботаническом саду впервые прошёл фестиваль «Вокруг света Букидс»

Семейный фестиваль в столице собрал представителей более чем 20 стран. В их числе – Венесуэла, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Россия, Казахстан и Узбекистан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организовали мероприятие Министерство иностранных дел, а также зарубежные посольства. Интерактивные площадки, дегустация национальных блюд, танцы и песни. За два дня фестиваль посетили более 15 тысяч человек.

Марья Арсентьева, турист (Россия):

Я приехала из Петербурга с родителями. Тут участвуем в активностях. Все очень понравилось, очень весело. Побывала в Узбекистане, в Америке, в Англии.

Татьяна Арсентьева, турист (Россия):

Не ожидала, что будет настолько грандиозно, совершенно прекрасно, что в пространстве мало то, что ботанический сад, мы можем познакомиться с растениями, как-то погулять. Такая активность для детей на свежем воздухе и познакомиться с культурой разных стран. И прям видно, что это представители этих стран. Очень интересно.