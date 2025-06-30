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В Центральном ботаническом саду впервые прошёл фестиваль «Вокруг света Букидс»

30 июня 2025 06:39
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Семейный фестиваль в столице собрал представителей более чем 20 стран. В их числе – Венесуэла, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Россия, Казахстан и Узбекистан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Центральном ботаническом саду впервые прошёл фестиваль «Вокруг света Букидс»-2

Организовали мероприятие Министерство иностранных дел, а также зарубежные посольства. Интерактивные площадки, дегустация национальных блюд, танцы и песни. За два дня фестиваль посетили более 15 тысяч человек. 

В Центральном ботаническом саду впервые прошёл фестиваль «Вокруг света Букидс»-4

Марья Арсентьева, турист (Россия):
Я приехала из Петербурга с родителями. Тут участвуем в активностях. Все очень понравилось, очень весело. Побывала в Узбекистане, в Америке, в Англии. 

Татьяна Арсентьева, турист (Россия):
Не ожидала, что будет настолько грандиозно, совершенно прекрасно, что в пространстве мало то, что ботанический сад, мы можем познакомиться с растениями, как-то погулять. Такая активность для детей на свежем воздухе и познакомиться с культурой разных стран. И прям видно, что это представители этих стран. Очень интересно. 

В Центральном ботаническом саду впервые прошёл фестиваль «Вокруг света Букидс»-6

Татьяна Юзефович, организатор фестиваля:
Сделали интерактивные площадки, где детей знакомят с культурой, традициями, танцами народными. Вообще все стараются максимально принять и привлечь в своей стране детей и гостей. 

В планах – сделать фестиваль ежегодным. Его главная задача – показать детям страны мира и их культуру.

# Фестиваль # Центральный ботанический сад Минска

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