Полицейский из Флориды спас утку и утят, которые попали за сетку спортивной площадки

Прилежный полицейский из Флориды попал в поле зрения прессы. Именно благодаря ему семейство уток препроводили в безопасное место.
Прилежный полицейский из Флориды попал в поле зрения прессы. Именно благодаря ему семейство уток препроводили в безопасное место.
Словно живые. Филиппинец создает реалистичные игрушки по фотографиям питомцев – подробности здесь.
Видео с регистратора зафиксировало историю от и до. Взрослую утку с шестью утятами, которые попали за сетку спортивной площадки, в конечном итоге направили через дорогу в парк, где есть пруд. «Нет такого понятия, как обычный день офицера полиции», – с гордостью заявили правоохранители, разместив этот ролик в Сети.