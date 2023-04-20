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Полицейский из Флориды спас утку и утят, которые попали за сетку спортивной площадки

20 апреля 2023 09:27
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Прилежный полицейский из Флориды попал в поле зрения прессы. Именно благодаря ему семейство уток препроводили в безопасное место. 

Полицейский из Флориды спас утку и утят, которые попали за сетку спортивной площадки-1

Словно живые. Филиппинец создает реалистичные игрушки по фотографиям питомцев – подробности здесь.

Видео с регистратора зафиксировало историю от и до. Взрослую утку с шестью утятами, которые попали за сетку спортивной площадки, в конечном итоге направили через дорогу в парк, где есть пруд. «Нет такого понятия, как обычный день офицера полиции», – с гордостью заявили правоохранители, разместив этот ролик в Сети.

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