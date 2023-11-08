Словакия заблокировала отправку военной помощи Украине. Киев недосчитается как минимум 40 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким было решение нового правительства европейской страны. Предыдущий кабмин обещал ВСУ определенную помощь. Речь в основном шла о боеприпасах. Однако нынешний премьер Роберт Фицо в своей предвыборной программе обещал военную помощь Украине прекратить. И пока слово держит. Об ослаблении поддержки Киева внутри страны заявила и президент Зузана Чапутова.