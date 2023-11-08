ЕК рекомендует уже начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой

Европейская комиссия предлагает начать обсуждение вступления Украины и Молдовы в ЕС. Это решение будет обсуждено на декабрьском саммите в Брюсселе. Об этом пишет РИА Новости.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, заявила, что сроки присоединения зависят от реформ в этих странах. Возможно, что переговоры будут начаты сразу же после принятия официального решения Европейским Советом. Но подчеркивается, что переговоры возможны только в том же случае, если Украина и Молдова будут выполнять определенные условия, в том числе бороться с коррупцией и осуществлять реформы.