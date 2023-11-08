Генерал ВСУ заявил, что указ Зеленского об увольнении Хоренко стал пощечиной Залужному

Указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко не понравился главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Об этом заявил генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, передает РИА Новости.

По его словам, это было неуважением к воинской иерархии, так как Хоренко подчинялся Залужному.

При этом назначение нового главы ССО Сергея Лупанчука и отставка Хоренко произошли без уведомления главнокомандующего. Это обострило разногласия между Зеленским и Залужным, ставшие особенно ощутимыми после высказывания Залужного о том, что ВСУ зашли в тупик и глубокого прорыва украинской армии не будет.