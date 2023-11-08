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Генерал ВСУ заявил, что указ Зеленского об увольнении Хоренко стал пощечиной Залужному

08 ноября 2023 14:34
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Указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко не понравился главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Об этом заявил генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, передает РИА Новости.

По его словам, это было неуважением к воинской иерархии, так как Хоренко подчинялся Залужному. 

При этом назначение нового главы ССО Сергея Лупанчука и отставка Хоренко произошли без уведомления главнокомандующего. Это обострило разногласия между Зеленским и Залужным, ставшие особенно ощутимыми после высказывания Залужного о том, что ВСУ зашли в тупик и глубокого прорыва украинской армии не будет.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Валерий Залужный

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