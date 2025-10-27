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Словакия отказывается от участия в финансовых схемах Евросоюза по поддержке Украины

27 октября 2025 07:01
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Словакия отказывается от участия в финансовых схемах Евросоюза по поддержке Украины. Об этом заявил премьер страны, назвав планы ЕС по выделению Киеву 140 миллиардов евро «наибольшей ошибкой» объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словакия отказывается от участия в финансовых схемах Евросоюза по поддержке Украины-2

Роберт Фицо раскритиковал сбор средств и подписание гарантий по кредитам, которые, по мнению политика, Киев никогда не сможет вернуть. Он также категорически исключил любую военную помощь Киеву. При этом глава словацкого правительства заверил, что Братислава продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку.

# Международная политика # Словакия

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