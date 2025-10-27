Словакия отказывается от участия в финансовых схемах Евросоюза по поддержке Украины

Число нелегалов, переправившихся в Великобританию через Ла-Манш, приблизилось к 37 тыс.

Это почти столько же, сколько за весь 2024 год, хотя до конца 2025-го еще два месяца. Большинство прибывших – выходцы из стран Северной Африки и Азии.