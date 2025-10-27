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Житель Лос-Анджелеса скончался от лихорадки Западного Нила

27 октября 2025 06:09
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Житель Лос-Анджелеса скончался от лихорадки Западного Нила – это первый случай смерти от вируса в округе с начала 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Лос-Анджелеса скончался от лихорадки Западного Нила-2

Всего зарегистрировано 14 случаев заражения, половина из которых пришлась на долину Сан-Фернандо, где из-за сокращения осадков и перебоев с водоснабжением комары скапливаются у водоемов. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно вирусом Западного Нила заражаются около 2 тысяч американцев. При легком течении болезни у пациентов наблюдаются повышение температуры, головные боли, ломота в теле, рвота, кожные высыпания и диарея.

# Здоровье # Новости США

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