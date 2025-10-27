Число нелегалов, переправившихся в Великобританию через Ла-Манш, приблизилось к 37 тыс.

Система на грани перегрузки. Число нелегальных мигрантов, переправившихся в Великобританию через Ла-Манш, приблизилось к 37 тысячам человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это почти столько же, сколько за весь 2024 год, хотя до конца 2025-го еще два месяца. Большинство прибывших – выходцы из стран Северной Африки и Азии. Люди бегут от нищеты и вооруженных конфликтов, надеясь найти безопасность и работу в Европе.

Власти Великобритании предупреждают: рост потока мигрантов может привести к перегрузке системы здравоохранения, образования и исправительных учреждений. В августе правительство выделило 132 миллиона долларов на усиление мер против нелегальной миграции. Средства направили на укрепление береговой охраны и найм 300 новых сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью.