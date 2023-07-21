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Блащак: Польша разместит 96 ударных вертолётов США Apache на границе с Беларусью

21 июля 2023 14:13
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Польша разместит на восточной границе американские ударные вертолеты Apache, чтобы усилить Войско польское и предотвратить возможные атаки со стороны России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

Планируется приобрести 96 вертолетов Apache, но пока они еще не закуплены, США предоставят 8 вертолетов из своих запасов. Также Польша перебрасывает войска к границе с Беларусью для участия в армейских учениях. Это позволит обеспечить мощное присутствие Войска польского в сотрудничестве с американской армией и защитить «Брестские ворота».
 

# Международная политика # Мариуш Блащак

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