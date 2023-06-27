Скотт Риттер: Россию нельзя победить, потому что русские готовы платить любую цену за победу

Запад не сумеет одолеть Россию, поскольку для русских это борьба за выживание. Об этом заявил отставной сотрудник американской разведки Скотт Риттер, сообщает РИА Новости.

Риттер сделал акцент на том, что данный конфликт носит экзистенциальный нрав и что РФ не может допустить проигрыша, так как это повлечет за собой серьезные последствия для страны. За сохранение своей нации Россия согласна заплатить любую цену, в то время как Запад не настроен идти на такие большие жертвы.

По мнению Риттера, основным преимуществом Российской Федерации является ее желание страдать и терпеть трудности ради поставленных целей.

С 4 июня идет украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, при этом основной удар Вооруженные силы Украины наносят на Запорожском участке фронта. Киев привлек бригады, тренированные натовскими специалистами, а также задействовал западное военное оборудование. Российский президент Владимир Путин отметил неудачи украинской армии и тяжелые потери западной бронетехники.