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Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое правительство

26 сентября 2019 08:46
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Новости Израиля. Накануне ЦИК опубликовал результаты повторных выборов в местный Кнессет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое правительство-1

По его итогам партия действующего премьера получила 32 мандата, оппозиционный блок Бени Ганца – 33. Так как выборы не дали преимущества ни одной из партий, президент решил поручить сформировать коалицию Нетаньяху.

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое правительство-4

Теперь у премьера есть 28 дней на переговоры и создание правительства. Для формирования большинства в Кнессете необходима поддержка минимум 61 депутата.

# Международная политика # Бени Ганц # Биньямин Нетаньяху # Фотофакт

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