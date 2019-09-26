Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое правительство

Новости Израиля. Накануне ЦИК опубликовал результаты повторных выборов в местный Кнессет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Накануне ЦИК опубликовал результаты повторных выборов в местный Кнессет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его итогам партия действующего премьера получила 32 мандата, оппозиционный блок Бени Ганца – 33. Так как выборы не дали преимущества ни одной из партий, президент решил поручить сформировать коалицию Нетаньяху.
Теперь у премьера есть 28 дней на переговоры и создание правительства. Для формирования большинства в Кнессете необходима поддержка минимум 61 депутата.