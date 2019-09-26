Горящий в порту Тромсё лайнер может взорваться

Новости Норвегии. Возгорание на российском судне в порту норвежского города Тромсё не могут потушить почти сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Существует угроза взрыва, так как на борту находится цистерна с аммиаком. Если огонь доберется до нее, это может привести к тяжелым последствиям.