Горящий в порту Тромсё лайнер может взорваться

Новости Норвегии. Возгорание на российском судне в порту норвежского города Тромсё не могут потушить почти сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Норвегии. Возгорание на российском судне в порту норвежского города Тромсё не могут потушить почти сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Существует угроза взрыва, так как на борту находится цистерна с аммиаком. Если огонь доберется до нее, это может привести к тяжелым последствиям.
Правоохранители эвакуировали всех жителей в пределах зоны безопасности вокруг судна – это около 300 метров. Напомним, траулер загорелся накануне.
В норвежском порту горит российский траулер
На борту в момент ЧП находились 29 человек. Всех их удалось спасти. По предварительным данным, пожар произошел во время проведения сварочных работ.