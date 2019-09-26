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Горящий в порту Тромсё лайнер может взорваться

26 сентября 2019 09:01
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Новости Норвегии. Возгорание на российском судне в порту норвежского города Тромсё не могут потушить почти сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горящий в порту Тромсё лайнер может взорваться-1

Существует угроза взрыва, так как на борту находится цистерна с аммиаком. Если огонь доберется до нее, это может привести к тяжелым последствиям.

Горящий в порту Тромсё лайнер может взорваться-4

Правоохранители эвакуировали всех жителей в пределах зоны безопасности вокруг судна – это около 300 метров. Напомним, траулер загорелся накануне.

В норвежском порту горит российский траулер

На борту в момент ЧП находились 29 человек. Всех их удалось спасти. По предварительным данным, пожар произошел во время проведения сварочных работ.

# Пожар # Фотофакт

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