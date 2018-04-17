Скончался Андрей Невраев, известный ролями в сериалах «Марш Турецкого» и «Гибель империи»

Новости России. 14 апреля на 69 году жизни скончался российский актёр театра и кино Андрей Невраев. Об этом сообщил театр «Международная Чеховская лаборатория».

«Совсем недавно мы поздравляли его с очередным днём рождения. И ещё недавней, буквально перед его операцией, мы разговаривали с ним по телефону и, как делаем это всегда, когда трудно, – шутили. А что ещё делать, когда трудно – не плакать же?! Недаром артистов провожают аплодисментами туда, откуда нет обратной дороги… Не будем плакать. Будем любить его, уважать, ценить и гордиться», – написали на странице театра в Facebook.

Андрей Невраев родился 21 декабря 1949 года в Свердловске (Екатеринбург). Он был выпускником Свердловского театрального училища. Ещё студентом Невраев начал играть в спектаклях Свердловского ТЮЗа.

Актёр работал в Омском и Новосибирском театре юного зрителя, а затем ещё в нескольких. В последние годы жизни был частью коллектива театра «Международная Чеховская лаборатория».

С 1994 по 2014 года Невраев снимался в фильмах и сериалах, всего принял участие в более чем 20 кинокартинах. Наиболее известен своими ролями в сериалах «Марш Турецкого» и «Гибель империи».

Среди работ в театрах можно отметить роли Николая II «Суд человеческий», Лихарева «Тип русского неудачника», Войницкого Ивана Петровича «Дядя Ваня».