Скончался актер Роберт Харди, известный по роли министра магии в «Гарри Поттере»

Печальные новости пришли из Англии. На 92-ом году жизни скончался актер Роберт Харди . За шестидесятилетнюю карьеру Харди сыграл множество ролей, но большинство зрителей помнят его по образу министра магии Корнелиуса Фаджа в цикле о Гарри Поттере.

О смерти актера сообщили его дети, опубликовав официальное заявление, в котором говорится, что Роберта будут помнить как «дотошного лингвиста, великолепного актера, любителя музыки и литературного чемпиона, также как высокоуважаемого историка и большого специалиста по стрельбе из лука».

Кроме роли в фильмах о Гарри Поттере Харди сыграл десятки ролей в кино и на телевидении. Особую известность ему принесла роль Уинстона Черчилля. Актер исполнил важную роль в культовом фантастическом мини-сериале «Десятое королевство» и даже засветился в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».