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Скончался 92-летний президент Туниса Беджи Каид эс-Себси

25 июля 2019 13:40
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Новости Туниса. Президент Туниса  скончался в столичном военном госпитале. Главе государства было 92 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скончался 92-летний президент Туниса Беджи Каид эс-Себси-1

Ранее сообщалось, что политика  госпитализировали. В последние месяцы он неоднократно обращался к медикам в связи с проблемами со здоровьем.

Скончался 92-летний президент Туниса Беджи Каид эс-Себси-4

Беджи Каид эс-Себси занял пост президента Туниса в 2014-м. До этого он возглавлял правительство, в разные годы занимал различные министерские и дипломатические должности.

# Некролог # Беджи Каид эс-Себси # Фотофакт

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