Скончался 92-летний президент Туниса Беджи Каид эс-Себси

Новости Туниса. Президент Туниса скончался в столичном военном госпитале. Главе государства было 92 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее сообщалось, что политика госпитализировали. В последние месяцы он неоднократно обращался к медикам в связи с проблемами со здоровьем.