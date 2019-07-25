Скончался 92-летний президент Туниса Беджи Каид эс-Себси

Новости Туниса. Президент Туниса скончался в столичном военном госпитале. Главе государства было 92 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Туниса. Президент Туниса скончался в столичном военном госпитале. Главе государства было 92 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее сообщалось, что политика госпитализировали. В последние месяцы он неоднократно обращался к медикам в связи с проблемами со здоровьем.
Беджи Каид эс-Себси занял пост президента Туниса в 2014-м. До этого он возглавлял правительство, в разные годы занимал различные министерские и дипломатические должности.