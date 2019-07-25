Прямой эфир

Два взрыва прогремели в Кабуле: погибли не менее 10 человек

25 июля 2019 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Афганистана. Сразу несколько взрывов прогремели в столице Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два взрыва прогремели в Кабуле: погибли не менее 10 человек-1

Первую бомбу активировал смертник на мотоцикле. Его целью был автобус, в котором находились сотрудники афганского министерства шахт. Позже сработало еще одно взрывное устройство. Жертвами атак стали не менее 10 человек. Более 40 пострадавших с различными ранениями доставлены в больницу.

Два взрыва прогремели в Кабуле: погибли не менее 10 человек-4

Пока ответственность за нападения не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Два взрыва прогремели в Кабуле: погибли не менее 10 человек-7

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Перу проснулся вулкан: население 7 деревень экстренно эвакуируют
25 июля 2019 12:32

В Перу проснулся вулкан: население 7 деревень экстренно эвакуируют

Главный архитектор сообщил, что свод собора Парижской Богоматери может рухнуть в любой момент
25 июля 2019 12:19

Главный архитектор сообщил, что свод собора Парижской Богоматери может рухнуть в любой момент

Вспышки африканской чумы свиней: в Болгарии объявлен режим ЧС
25 июля 2019 12:16

Вспышки африканской чумы свиней: в Болгарии объявлен режим ЧС